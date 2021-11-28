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Умер певец и композитор Александр Градский

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Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни. Артист попал в реанимацию с инсультом 26 ноября и скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, после инфаркта головного мозга, сообщает РЕН ТВ.

По данным «Известий», Градский почувствовал себя плохо дома, в пятницу его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. «Московский комсомолец» также писал, что состояние здоровья артиста ухудшилось после коронавируса, который он перенес в сентябре.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 г. в Челябинской области. В 1969 г. он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных, где начал выступать сольно.

Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В 1965 г. он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» (1973) музыки к рок-балету «Человек» (1985).

Среди музыкальных дисков артиста — «Русские песни» (1980), «Размышления шута» (1987), «Утопия А.Г.» (1987), «Ностальгия» (1988), «Монте-Кристо» (1989), «Экспедиция» (1990) и другие.

В 2014 г. открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл», строительство которого шло более 20 лет. С 2012 г. принимал участие в телепроекте «Голос» на Первом канале в качестве наставника. 

Артист имеет звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1997), лауреата Государственной премии РФ (1999), народного артиста Российской Федерации (1999) и Приднестровской Молдавской Республики (2014), также в 2019 г. Градский стал лауреатом премии Владимира Высоцкого «Своя колея» «за творческую бескомпромиссность и огромный созидательный талант, за служение добру и красоте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных