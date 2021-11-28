В Приморье застрелили краснокнижного амурского тигра
В лесном массиве обнаружили убитого амурского тигра. Краснокнижное животное погибло от огнестрельного ранения, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Приморского края.
Хищника нашли в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья. Полицейские назначили проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 (незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
Полиция уточняет обстоятельства гибели животного и личность человека, застрелившего тигра.
Незаконная добыча редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения.