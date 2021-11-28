В Приморье застрелили краснокнижного амурского тигра

Незаконная добыча редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения.