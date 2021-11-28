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В Приморье застрелили краснокнижного амурского тигра

Ведомости

В лесном массиве обнаружили убитого амурского тигра. Краснокнижное животное погибло от огнестрельного ранения, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Приморского края. 

Хищника нашли в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья. Полицейские назначили проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 (незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации). 

Полиция уточняет обстоятельства гибели животного и личность человека, застрелившего тигра. 

Незаконная добыча редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных