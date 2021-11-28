В России за сутки выявили 33 548 случаев коронавируса
За последние сутки в стране коронавирус подтвердили у 33 548 жителей, 6,3% заболевших не имели клинических проявлений, сообщил оперштаб. Скончались в течение 24 часов 1224 пациента, выздоровели 30 646 человек.
Днем ранее было зафиксировано 33 946 случаев заражения, умерли от коронавирусной инфекции 1239 человек.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (+3086), Санкт-Петербурге (+2072), Московской (+2046), Самарской (+974) и Воронежской (+754) областях.
В Москве еще 3086 человек заболели коронавирусом, за сутки госпитализировано 807 жителей, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находятся 617 человек. Выздоровели после лечения еще 4138 москвичей.
Всего в стране выявили 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За все время пандемии умерли 272 755 пациентов, выздоровели 8 268 111 человек.