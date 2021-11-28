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В ООН спрогнозировали сокращение численности населения Украины к 2050 году

Ведомости

В 2050 г. население Украины составит 35 млн человек, свидетельствуют данные аналитической справки ООН «Демографические процессы». По данным последней переписи, которая проводилась в 2001 г., в стране проживало 48 240 902 человека.

«Население Украины сокращается одними из самых быстрых темпов в мире и, вероятно, сократится до 35 млн к 2050 г.», — говорится в тексте документа. 

Причинами стремительного сокращения населения в ООН называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. В организации рекомендовали властям Украины остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем.

По данным доклада ООН 2019 г., эксперты прогнозировали сокращение числа населения Украины до 35,2 млн человек до 2050 г. 

По состоянию на октябрь 2021 г. в Украине проживает 41,3 млн человек. Численность населения сокращалась в стране в течение всего года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных