В ООН спрогнозировали сокращение численности населения Украины к 2050 году
В 2050 г. население Украины составит 35 млн человек, свидетельствуют данные аналитической справки ООН «Демографические процессы». По данным последней переписи, которая проводилась в 2001 г., в стране проживало 48 240 902 человека.
«Население Украины сокращается одними из самых быстрых темпов в мире и, вероятно, сократится до 35 млн к 2050 г.», — говорится в тексте документа.
Причинами стремительного сокращения населения в ООН называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. В организации рекомендовали властям Украины остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем.
По данным доклада ООН 2019 г., эксперты прогнозировали сокращение числа населения Украины до 35,2 млн человек до 2050 г.
По состоянию на октябрь 2021 г. в Украине проживает 41,3 млн человек. Численность населения сокращалась в стране в течение всего года.