Сенатор заявил о риске завоза штамма «омикрон» из Египта
Член Совета Федерации и врач Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса уже мог добраться до России. Об этом сенатор рассказал «РИА Новости».
«Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал он.
Сенатор призвал закрыть авиасообщение с этой страной до изучения «омикрон»-варианта.
Вызвавший беспокойство Всемирной организации здравоохранения штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан.
Южноафриканский штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому может привести к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ ранее высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
Ранее ВОЗ сообщила, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», и дала название новому штамму – «омикрон».
О выявлении в южноафриканской Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.