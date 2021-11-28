Сенатор заявил о риске завоза штамма «омикрон» из Египта

О выявлении в южноафриканской Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.