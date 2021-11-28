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Сенатор заявил о риске завоза штамма «омикрон» из Египта

Ведомости

Член Совета Федерации и врач Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса уже мог добраться до России. Об этом сенатор рассказал «РИА Новости».

«Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал он.

Сенатор призвал закрыть авиасообщение с этой страной до изучения «омикрон»-варианта.

Вызвавший беспокойство Всемирной организации здравоохранения штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан.

Южноафриканский штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому может привести  к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ ранее высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

Ранее ВОЗ сообщила, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», и дала название новому штамму – «омикрон».

О выявлении в южноафриканской Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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