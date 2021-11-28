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Общество

В Нидерландах новый омикрон-штамм выявили у 13 прибывших из ЮАР

Ведомости

Новый вариант коронавируса обнаружили у 13 человек, приехавших в Нидерланды из ЮАР. Всего положительный тест на COVID-19 сдал 61 пассажир из 624, сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Пассажиров двух рейсов из ЮАР протестировали 26 ноября в голландском аэропорту Схипхол. Все они должны были дождаться результата тестирования, прежде чем покинуть аэропорт.

«Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах», — говорится в сообщении института (цитата по «РИА Новости»).

В институте здравоохранения подчеркнули, что исследование продолжается, поэтому новый омикрон-штамм могут выявить у большего числа пассажиров.

О появлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм также обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Дании и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан.

Россия с 28 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом, а также Эсватини. В стране новый вариант вируса пока не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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