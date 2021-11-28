В Нидерландах новый омикрон-штамм выявили у 13 прибывших из ЮАР
Новый вариант коронавируса обнаружили у 13 человек, приехавших в Нидерланды из ЮАР. Всего положительный тест на COVID-19 сдал 61 пассажир из 624, сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).
Пассажиров двух рейсов из ЮАР протестировали 26 ноября в голландском аэропорту Схипхол. Все они должны были дождаться результата тестирования, прежде чем покинуть аэропорт.
«Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах», — говорится в сообщении института (цитата по «РИА Новости»).
В институте здравоохранения подчеркнули, что исследование продолжается, поэтому новый омикрон-штамм могут выявить у большего числа пассажиров.
О появлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм также обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Дании и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан.
Россия с 28 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом, а также Эсватини. В стране новый вариант вируса пока не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре.