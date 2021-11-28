Путин выразил соболезнования близким Градского

За спиной главного наставника шоу «Голос» на «Первом канале» и владельца собственного музыкального театра — длинный творческий путь. Он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», а известным стал в 1976 г., исполнив песню «Как молоды мы были». За два года до этого впервые вышел фильм с его музыкальным сопровождением — мелодрама Кончаловского «Романс о влюбленных».