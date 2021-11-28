Путин выразил соболезнования близким Градского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского, который скончался в ночь на 28 ноября.
«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни певца, композитора, народного артиста России Александра Градского», — сообщается на сайте Кремля.
Народный артист России Александр Градский умер в Москве 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти называется инфаркт головного мозга. В пятницу Градского госпитализировали в реанимацию с инсультом, в сентябре он также переболел коронавирусом, сообщали СМИ.
За спиной главного наставника шоу «Голос» на «Первом канале» и владельца собственного музыкального театра — длинный творческий путь. Он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», а известным стал в 1976 г., исполнив песню «Как молоды мы были». За два года до этого впервые вышел фильм с его музыкальным сопровождением — мелодрама Кончаловского «Романс о влюбленных».
Прощание с Градским планируют провести 1 декабря в помещении театра «Градский холл» в Москве, сообщил ТАСС представитель театра.