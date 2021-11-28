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Путин выразил соболезнования близким Градского

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского, который скончался в ночь на 28 ноября.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни певца, композитора, народного артиста России Александра Градского», — сообщается на сайте Кремля.

Народный артист России Александр Градский умер в Москве 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти называется инфаркт головного мозга. В пятницу Градского госпитализировали в реанимацию с инсультом, в сентябре он также переболел коронавирусом, сообщали СМИ.

За спиной главного наставника шоу «Голос» на «Первом канале» и владельца собственного музыкального театра — длинный творческий путь. Он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», а известным стал в 1976 г., исполнив песню «Как молоды мы были». За два года до этого впервые вышел фильм с его музыкальным сопровождением — мелодрама Кончаловского «Романс о влюбленных».

Прощание с Градским планируют провести 1 декабря в помещении театра «Градский холл» в Москве, сообщил ТАСС представитель театра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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