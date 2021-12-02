В Москве изменили правила получения медотвода от вакцинации против COVID-19

В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Согласно предложенным поправкам, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля должен быть установлен переходный период, во время которого можно будет предъявить не QR-код, а отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у получивших медотвод.