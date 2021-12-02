В Москве изменили правила получения медотвода от вакцинации против COVID-19
Москва стала пилотным регионом, в котором будет внедрен единый федеральный стандарт выдачи справок о медицинских противопоказаниях к прохождению вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.
С четверга, 2 декабря, москвичи смогут получить медицинский отвод по упрощенной процедуре. Фактом подтверждения выданного медотвода будет считаться электронный сертификат, который оформляется на портале госуслуг по форме, утвержденной Минздравом России. Для того, чтобы его получить, необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к одной из городских поликлиник. По всей России аналогичная процедура будет действовать с 1 февраля.
Перечень заболеваний и состояний для медотвода невелик, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на московский депздрав. В него входят острые инфекционные заболевания, обострение серьезных хронических заболеваний, а также жизнеугрожающие и неотложные состояния. Кроме того, при ряде заболеваний решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который может при необходимость направить пациента на дополнительные обследования или обсудить отдельный случай со специальной комиссией.
В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Согласно предложенным поправкам, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля должен быть установлен переходный период, во время которого можно будет предъявить не QR-код, а отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у получивших медотвод.
16 ноября Минздрав опубликовал приказ о форме сертификата для вакцинированных, переболевших COVID-19, и тех, у кого есть противопоказания к прививке. Из документа следует, что гражданам с медотводом QR-коды выдаваться не будут, а будут выдавать сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, индивидуального для каждого пациента. Их также будут вносить в специальный реестр.
Точный подсчет количества людей с медотводом затруднен, поскольку в большинстве регионов такая статистика не ведется. По данным опроса 28 субъекта, проведенного «Коммерсантом», только в Татарстане ведут учет граждан, получивших медотвод. По состоянию на 26 ноября их оказалось около 12 000 (0,31% от населения республики). Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что противопоказания от вакцинации может иметь более 10% взрослого населения страны. Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов называл цифру в 2–3% совершеннолетних.