Газета
Общество

Правительство выделит 6 млрд рублей на выплаты на детей 3-7 лет

Ведомости

Правительство выделит регионам дополнительно более 6 млрд руб. на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми 4-7 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня направим регионам ещё более 6 млрд руб. Дополнительно к почти 305 млрд руб., которые уже были выделены на эти цели в текущем году», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что размер пособия теперь зависит от финансового положения семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе.

Пособие на детей 3-7 лет было введено в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его начали выплачивать с 1 июня прошлого года семьям, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. В 2020 г. размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка – около 5500 руб. в месяц. С 2021 г. при назначении выплаты учитывается имущество семьи и то, помогла ли такая мера поддержки улучшить финансовое положение семьи. Если нет, то размер пособия увеличивается.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных