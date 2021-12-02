Правительство выделит 6 млрд рублей на выплаты на детей 3-7 лет

Пособие на детей 3-7 лет было введено в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его начали выплачивать с 1 июня прошлого года семьям, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. В 2020 г. размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка – около 5500 руб. в месяц. С 2021 г. при назначении выплаты учитывается имущество семьи и то, помогла ли такая мера поддержки улучшить финансовое положение семьи. Если нет, то размер пособия увеличивается.