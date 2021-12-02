Правительство выделит 6 млрд рублей на выплаты на детей 3-7 лет
Правительство выделит регионам дополнительно более 6 млрд руб. на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми 4-7 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Сегодня направим регионам ещё более 6 млрд руб. Дополнительно к почти 305 млрд руб., которые уже были выделены на эти цели в текущем году», — сказал Мишустин.
Он напомнил, что размер пособия теперь зависит от финансового положения семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе.
Пособие на детей 3-7 лет было введено в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его начали выплачивать с 1 июня прошлого года семьям, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. В 2020 г. размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка – около 5500 руб. в месяц. С 2021 г. при назначении выплаты учитывается имущество семьи и то, помогла ли такая мера поддержки улучшить финансовое положение семьи. Если нет, то размер пособия увеличивается.