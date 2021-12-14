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В России создали тест-систему для выявления штамма омикрон

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Российские специалисты создали тест-систему для выявления нового штамма коронавируса омикрон, ее уже начали тестировать в ЮАР, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук (РАН). 

«Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — сообщила Попова (цитата по «Интерфаксу»). 

Специалисты Роспотребнадзора 13 декабря прилетели в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина. Они рассчитывают провести в стране исследования штамма омикрон и изучить способы его лечения.

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря.

Путин поручил правительству обратить внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики омикрона, а также вакцин от коронавируса. Президент также поручил актуализировать рекомендации по лечению больных коронавирусом с учетом международного опыта, в том числе с помощью лекарственной терапии. 30 ноября президент поручил правительству подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусом из-за появления нового штамма. 

Ранее по теме: Путин поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем из-за нового «омикрон»-штамма

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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