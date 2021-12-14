В России создали тест-систему для выявления штамма омикрон

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря.