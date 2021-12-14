В России создали тест-систему для выявления штамма омикрон
Российские специалисты создали тест-систему для выявления нового штамма коронавируса омикрон, ее уже начали тестировать в ЮАР, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук (РАН).
«Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — сообщила Попова (цитата по «Интерфаксу»).
Специалисты Роспотребнадзора 13 декабря прилетели в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина. Они рассчитывают провести в стране исследования штамма омикрон и изучить способы его лечения.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря.
Путин поручил правительству обратить внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики омикрона, а также вакцин от коронавируса. Президент также поручил актуализировать рекомендации по лечению больных коронавирусом с учетом международного опыта, в том числе с помощью лекарственной терапии. 30 ноября президент поручил правительству подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусом из-за появления нового штамма.