У мэра Краснодара прошли обыски
Дома и в рабочем кабинете мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона. При этом, по его словам, Алексеенко не задержан. Позднее в Следственном комитете сообщили, что в отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, Алексеенко через посредника в 2018 г. получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн руб. за «беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента» о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков, пояснили в пресс-службе СК.
Алексеенко был избран мэром Краснодара в результате конкурса после ухода 23 сентября с этого поста Евгения Первышова, который стал депутатом Госдумы. Алексеенко участвовал в конкурсе по предложению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 17 ноября за его кандидатуру проголосовали 40 из 46 присутствующих депутатов.