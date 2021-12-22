У мэра Краснодара прошли обыски

Дома и в рабочем кабинете мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона. При этом, по его словам, Алексеенко не задержан. Позднее в Следственном комитете сообщили, что в отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).