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У мэра Краснодара прошли обыски

Ведомости

Дома и в рабочем кабинете мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона. При этом, по его словам, Алексеенко не задержан. Позднее в Следственном комитете сообщили, что в отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, Алексеенко через посредника в 2018 г. получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн руб. за «беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента» о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков, пояснили в пресс-службе СК.

Алексеенко был избран мэром Краснодара в результате конкурса после ухода 23 сентября с этого поста Евгения Первышова, который стал депутатом Госдумы. Алексеенко участвовал в конкурсе по предложению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 17 ноября за его кандидатуру проголосовали 40 из 46 присутствующих депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных