Путин выступил против преследования противников вакцинации

«Вот, говорят, что переболевшие тоже заболевают. Сколько заболевают? Один процент всего заболевает из переболевших! А из вакцинированных сколько? Три — четыре. Всего! А на койках в реанимации я даже не знаю, во сколько раз меньше тех, кто вакцинировался. Нужно доводить до людей эти цифры», — добавил он.