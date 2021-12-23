Путин выступил против преследования противников вакцинации
Противников вакцинации от COVID-19 не нужно преследовать, вместо этого нужно разъяснять им необходимость прививок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции 23 декабря.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет (в отношении антипрививочников. — Ред.). Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление додавить», — сказал президент.
Он призвал с уважением относиться к противникам прививок и «терпеливо разъяснять» необходимость принятия мер по борьбе с распространением коронавируса, в том числе вакцинации. Другие способы, в том числе ужесточение ответственности за отказ от вакцинации, он назвал контрпродуктивными. Бороться нужно с правонарушениями — например, подделкой сертификатов о вакцинации, — а не с законопослушными гражданами, считает Путин.
«Вот, говорят, что переболевшие тоже заболевают. Сколько заболевают? Один процент всего заболевает из переболевших! А из вакцинированных сколько? Три — четыре. Всего! А на койках в реанимации я даже не знаю, во сколько раз меньше тех, кто вакцинировался. Нужно доводить до людей эти цифры», — добавил он.
По словам президента, сейчас уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,4%, при целевом значении 80%. Он выразил надежду, что необходимое значение будет достигнуто во втором полугодии 2022 г.
В ноябре стало известно, что территориальные управления Росздравнадзора стали передавать материалы об антипрививочниках в прокуратуру и Следственный комитет.