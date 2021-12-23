AstraZeneca сообщила об эффективности третьей дозы вакцины против омикрона
Третья доза вакцины от коронавируса AstraZeneca значительно повышает уровень защиты организма от нового штамма коронавируса омикрон. Об этом говорится в пресс-релизе британско-шведской компании со ссылкой на лабораторные исследования. Ранее об эффективности бустерной прививки против омикрона заявляли Moderna и Pfizer.
Титры нейтрализующих антител для омикрон-штамма выросли после прививки бустерной дозой вакцины Vaxzevria по сравнению с титрами после второй дозы, заявили разработчики препарата. Уровень антител после получения третьей дозы был выше уровня, зафиксированного у людей, которые ранее выздоровели после заражения штаммами альфа, бета, дельта и исходным вариантом COVID-19.
«Сыворотка, полученная от пациентов спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины, нейтрализовала омикрон-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта», — говорится в сообщении.
Выводы были сделаны по итогам исследования, проведенного Оксфордским университетом. В нем принял участие 61 человек: 40 из них получили три дозы Vaxzevria, а оставшиеся 20 человек — три дозы вакцины американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
«Очень воодушевляет то, что современные вакцины способны защищать от омикрона после третьей бустерной дозы. Эти результаты поддерживают использование третьей бустерной дозы в рамках национальных стратегий по вакцинации, особенно для ограничения распространения вызывающих беспокойство вариантов вируса, в частности омикрона», — заявил один из авторов исследования Джон Белл. Ранее об эффективности бустера против новой разновидности коронавируса заявили Moderna и Pfizer.
Штамм коронавируса омикрон, который первоначально был известен как B.1.1.529, был обнаружен в конце ноября на юге Африки. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон распространяется значительно быстрее дельта-штамма, который ранее был доминантным. Кроме того, существует повышенная вероятность того, что люди, вакцинированные или переболевшие COVID-19, могут быть заражены или повторно инфицированы омикроном. На данный момент омикрон обнаружен в 89 странах мира. В России выявлен 41 случай заражения.