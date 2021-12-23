AstraZeneca сообщила об эффективности третьей дозы вакцины против омикрона

Штамм коронавируса омикрон, который первоначально был известен как B.1.1.529, был обнаружен в конце ноября на юге Африки. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон распространяется значительно быстрее дельта-штамма, который ранее был доминантным. Кроме того, существует повышенная вероятность того, что люди, вакцинированные или переболевшие COVID-19, могут быть заражены или повторно инфицированы омикроном. На данный момент омикрон обнаружен в 89 странах мира. В России выявлен 41 случай заражения.