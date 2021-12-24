Некоторые виды американских виз будут временно выдавать без собеседований
Некоторые виды рабочих неиммиграционных виз в Соединенные Штаты до конца 2022 г. можно будет получить без прохождения личного собеседования, говорится в сообщении госдепа США.
Речь идет о визах типов H-1B, H-3, L-1, О-1, P и Q. Визы H-1B выдаются по запросу работодателя в США специалистам, работающим в сферах, требующих определенной технической или научной экспертизы, на получение визы H-3 могут рассчитывать стажеры, въезжающие в страну для прохождения практики или повышения уровня знаний. Тип визы L-1 предусмотрен для сотрудников, которых переводят из иностранной компании в американскую, О-1 — для людей с выдающимися достижениями в различных областях, P — для спортсменов и людей творческих профессий, Q — для въезжающих в США по программе культурного обмена.
Кроме того, личное собеседование перестанет быть обязательным при подаче заявления иностранным гражданином на визы H-2 (временные сельскохозяйственные и несельскохозяйственные работники), F и M (студенты) и J (обучение по обмену). В госдепе отметили, что консульские работники все равно смогут провести собеседование, если посчитают это нужным.
«Государственный департамент признает положительное влияние обладателей временной рабочей визы на экономику США и намерен содействовать облегчению неиммиграционных поездок и сокращению времени ожидания виз», — отмечается в заявлении ведомства. Введение новых послаблений там связали с ограниченными возможностями по обработке заявлений на выдачу виз из-за пандемии.
В апреле 2021 г . посольство США в Москве объявило, что прекратит оформлять неиммиграционные визы для недипломатических поездок в большинстве случаев (исключения распространяются на граждан, у которых истек срок действия документа, а также на ситуации, связанные с вопросами жизни и смерти). Решение было принято после того, как Москва зеркально ответила на высылку десяти российских дипломатов из США наряду с новыми санкциями против физических и юридических лиц из России.
В октябре госдеп внес россиян в список «бездомных национальностей» (Homeless Nationalities), куда входят страны, в которых нет консульского представительства, или страны с нестабильной политической ситуацией. Это означает, что граждане РФ могут подать заявление на неиммиграционную американскую визу в любых посольствах и консульствах США.