Некоторые виды американских виз будут временно выдавать без собеседований

В апреле 2021 г . посольство США в Москве объявило, что прекратит оформлять неиммиграционные визы для недипломатических поездок в большинстве случаев (исключения распространяются на граждан, у которых истек срок действия документа, а также на ситуации, связанные с вопросами жизни и смерти). Решение было принято после того, как Москва зеркально ответила на высылку десяти российских дипломатов из США наряду с новыми санкциями против физических и юридических лиц из России.