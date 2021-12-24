Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

По данным оперативного штаба на 24 декабря, за последние сутки в России коронавирус выявили у 24 703 человек. Этот показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353.