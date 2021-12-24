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Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание к вопросам мер против распространения коронавируса в период праздников в начале следующего года. Число ежедневных заражений и смертей из-за инфекций слишком велико, отметил глава государства в ходе встречи с членами правительства.

«Эпидемия еще не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По данным оперативного штаба на 24 декабря, за последние сутки в России коронавирус выявили у 24 703 человек. Этот показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353.

Умерли в течение 24 часов 998 пациентов с COVID-19. До этого, с 18 октября, значение ежедневно было выше 1000. В целом от коронавируса скончались 302 269 россиян. В настоящий момент COVID-19 болеют 860 705 граждан. Вчера вирус выявили у 25 667 человек, умерли 1002 заболевших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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