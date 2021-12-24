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Общество

В Госдуме предложили запретить фейерверки в населенных пунктах

Ведомости

Депутат от партии КПРФ Олег Лебедев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете использования пиротехнических изделий в населенных пунктах, лесах, внутри зданий, на особо охраняемых природных территориях, территориях культурных и исторических объектов и на кладбищах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. 

Для реализации законопроекта депутат предложил ввести в закон «О пожарной безопасности» понятие «пиротехнические изделия бытового назначения». Необходимость меры автор инициативы обосновал статистикой несчастных случаев, связанных с использованием подобных товаров населением.

«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, громкие звуки от пиротехники нарушают спокойствие жителей и их домашних животных, отметил депутат. Наконец, это негативно сказывается на «биологических циклах» диких зверей, резюмировал он.

Депутат предложил разрешить использовать пиротехнические изделия в специально отведенных местах на открытом воздухе, которые должны определить органы местного самоуправления. Такие территории следует отмечать специальными знаками, следует из законопроекта. Требования к отведению и оснащению данных мест должно разработать правительство.

Вдобавок Лебедев считает нужным запретить продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним. Соответствующие поправки он предложил внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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