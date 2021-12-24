В Госдуме предложили запретить фейерверки в населенных пунктах
Депутат от партии КПРФ Олег Лебедев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете использования пиротехнических изделий в населенных пунктах, лесах, внутри зданий, на особо охраняемых природных территориях, территориях культурных и исторических объектов и на кладбищах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Для реализации законопроекта депутат предложил ввести в закон «О пожарной безопасности» понятие «пиротехнические изделия бытового назначения». Необходимость меры автор инициативы обосновал статистикой несчастных случаев, связанных с использованием подобных товаров населением.
«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, громкие звуки от пиротехники нарушают спокойствие жителей и их домашних животных, отметил депутат. Наконец, это негативно сказывается на «биологических циклах» диких зверей, резюмировал он.
Депутат предложил разрешить использовать пиротехнические изделия в специально отведенных местах на открытом воздухе, которые должны определить органы местного самоуправления. Такие территории следует отмечать специальными знаками, следует из законопроекта. Требования к отведению и оснащению данных мест должно разработать правительство.
Вдобавок Лебедев считает нужным запретить продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним. Соответствующие поправки он предложил внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».