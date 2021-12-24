Путин анонсировал продление программы мегагрантов для ученых

«Будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов. Собственно говоря, это и делается до сих пор, надеюсь, что так и будет продолжаться в будущем», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.