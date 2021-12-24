Путин анонсировал продление программы мегагрантов для ученых
Программа мегагрантов для ученых в России будет продолжена, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов. Собственно говоря, это и делается до сих пор, надеюсь, что так и будет продолжаться в будущем», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, России крайне необходимо распределенное научное развитие всех территорий, а не отдельных точек.
«Считаю необходимым поощрять субъекты Федерации, которые усиливают свой научно-технологический потенциал. Логика здесь предельно понятная, простая: дополнительную поддержку должны получать те территории, где создаются прорывные разработки, запускаются знаковые исследовательские, инновационные, образовательные проекты. А значит, туда приезжают ученые и предприниматели, инженеры для того, чтобы реализовать необходимые проекты для развития территорий», — добавил президент.