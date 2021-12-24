Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 60,4%

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводятся в сообщении. Она также отметила, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. Однако, чтобы сохранить положительную динамику, необходимо соблюдать меры профилактики во время грядущих зимних каникул. Голикова подчеркнула, что России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений.