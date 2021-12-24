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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 60,4%

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Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос с 58,2 до 60,4%, сообщает пресс-служба оперштаба.

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводятся в сообщении. Она также отметила, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. Однако, чтобы сохранить положительную динамику, необходимо соблюдать меры профилактики во время грядущих зимних каникул. Голикова подчеркнула, что России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений.

Вице-премьер также выделила регионы-лидеры, где уровень вакцинации населения выше, чем средний по стране. К таким субъектам относятся Севастополь — 90,2%, Чукотский автономный округ — 80,3%,, Санкт-Петербург — 79,6%, Республика Карелия — 78,9%. Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% — в Москве. 

23 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 59,4% (по данным на тот день) при цели в 80%. По мнению главы государства, этот показатель является низким. Он выразил надежду, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут в стране в первом полугодии 2022 г. 

По данным на 24 декабря, за последние сутки коронавирус в России выявили у 24 703 человек. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353. В настоящий момент COVID-19 болеют 860 705 граждан. Помимо этого число случаев заражения новым южноафриканским штаммом «омикрон» возросло до 41.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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