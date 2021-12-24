Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 60,4%
Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос с 58,2 до 60,4%, сообщает пресс-служба оперштаба.
«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводятся в сообщении. Она также отметила, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. Однако, чтобы сохранить положительную динамику, необходимо соблюдать меры профилактики во время грядущих зимних каникул. Голикова подчеркнула, что России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений.
Вице-премьер также выделила регионы-лидеры, где уровень вакцинации населения выше, чем средний по стране. К таким субъектам относятся Севастополь — 90,2%, Чукотский автономный округ — 80,3%,, Санкт-Петербург — 79,6%, Республика Карелия — 78,9%. Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% — в Москве.
23 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 59,4% (по данным на тот день) при цели в 80%. По мнению главы государства, этот показатель является низким. Он выразил надежду, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут в стране в первом полугодии 2022 г.
По данным на 24 декабря, за последние сутки коронавирус в России выявили у 24 703 человек. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353. В настоящий момент COVID-19 болеют 860 705 граждан. Помимо этого число случаев заражения новым южноафриканским штаммом «омикрон» возросло до 41.