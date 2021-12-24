Первые партии вакцины «Спутник М» выпустили в гражданский оборот
Первые две партии российской вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» выпустили в гражданский оборот, сообщает «Интерфакс» на основе информации из базы данных Росздравнадзора.
«Центр имени Гамалеи 24 декабря получил два разрешения на выпуск в гражданский оборот партий вакцины «Гам-Ковид-Вак-М», — пишет агентство.
Препарат «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.
20 декабря Министерство здравоохранения России внесло вакцинацию подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса. В данную группу также включены студенты вузов и государственные гражданские и муниципальные служащие.