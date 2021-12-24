Первые партии вакцины «Спутник М» выпустили в гражданский оборот

20 декабря Министерство здравоохранения России внесло вакцинацию подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса. В данную группу также включены студенты вузов и государственные гражданские и муниципальные служащие.