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Общество

В МВД сообщили о росте числа погибших детей в ДТП

Ведомости

Число погибших в ДТП детей за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,2% — до 503 человек, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в интервью «МВД-медиа».

«Зафиксирован рост числа погибших детей на 5,2%, что составило цифру – 503 ребенка. Стоит отметить, что почти 80% ДТП с участием детей произошли по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств», — сказал он.

Но в целом ситуация «меняется к лучшему», добавил Кузин.

«Если посмотреть в цифрах то, за 11 месяцев 2021 г. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 5% и составляет 14680. Число раненых в ДТП детей сократилось на 5,3%», — отметил заместитель начальника ГУОБДД МВД.

Ранее в Госдуме заявили о планах проработать вопрос об административной ответственности за опасное вождение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены на рассмотрение в феврале 2022 г. Помимо этого, 21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за превышение скорости на дорогах более чем на 60 км/ч и за выезд на встречную полосу водителю может грозить два года лишения свободы.

Ранее по теме: Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах внесли в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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