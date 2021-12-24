В МВД сообщили о росте числа погибших детей в ДТП

Ранее в Госдуме заявили о планах проработать вопрос об административной ответственности за опасное вождение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены на рассмотрение в феврале 2022 г. Помимо этого, 21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за превышение скорости на дорогах более чем на 60 км/ч и за выезд на встречную полосу водителю может грозить два года лишения свободы.