В МВД сообщили о росте числа погибших детей в ДТП
Число погибших в ДТП детей за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,2% — до 503 человек, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в интервью «МВД-медиа».
«Зафиксирован рост числа погибших детей на 5,2%, что составило цифру – 503 ребенка. Стоит отметить, что почти 80% ДТП с участием детей произошли по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств», — сказал он.
Но в целом ситуация «меняется к лучшему», добавил Кузин.
«Если посмотреть в цифрах то, за 11 месяцев 2021 г. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 5% и составляет 14680. Число раненых в ДТП детей сократилось на 5,3%», — отметил заместитель начальника ГУОБДД МВД.
Ранее в Госдуме заявили о планах проработать вопрос об административной ответственности за опасное вождение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены на рассмотрение в феврале 2022 г. Помимо этого, 21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за превышение скорости на дорогах более чем на 60 км/ч и за выезд на встречную полосу водителю может грозить два года лишения свободы.