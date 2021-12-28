Газета
Общество

Минприроды планирует привлечь казаков к охране природы

Ведомости

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным службам привлечь казаков для охраны природы и леса, а также обеспечения экологической безопасности, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минприроды. Казаки будут участвовать в рейдовых мероприятиях и режиме ЧС.

В министерстве изданию подтвердили такую информацию: в системе Минприроды есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. Они смогут обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ, восемь территорий уже готовы к этому.

В министерстве предложили подумать над включением дополнительных мероприятий в нацпроект «Экология», чтобы финансировать работу казаков из федерального бюджета. Сейчас, по данным Минприроды, казаки бесплатно помогают регионам охранять и воспроизводить леса и участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок.

Собеседник издания, знакомый с ходом реализации политики в отношении казаков, рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал такую идею. Один из собеседников издания пояснил, что лесники получают маленькую зарплату, поэтому появилась идея заключать договоры с казаками на год. Такая практика уже опробована, теперь ее будут масштабировать. Однако главный проект в сфере развития казачества — создание казачьих батальонов в Росгвардии. Первый такой батальон может появиться в 2022 г. в СКФО. Издание направило запрос в Росгвардию, однако там не ответили.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных