Минприроды планирует привлечь казаков к охране природы
Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным службам привлечь казаков для охраны природы и леса, а также обеспечения экологической безопасности, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минприроды. Казаки будут участвовать в рейдовых мероприятиях и режиме ЧС.
В министерстве изданию подтвердили такую информацию: в системе Минприроды есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки. Они смогут обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ, восемь территорий уже готовы к этому.
В министерстве предложили подумать над включением дополнительных мероприятий в нацпроект «Экология», чтобы финансировать работу казаков из федерального бюджета. Сейчас, по данным Минприроды, казаки бесплатно помогают регионам охранять и воспроизводить леса и участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок.
Собеседник издания, знакомый с ходом реализации политики в отношении казаков, рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал такую идею. Один из собеседников издания пояснил, что лесники получают маленькую зарплату, поэтому появилась идея заключать договоры с казаками на год. Такая практика уже опробована, теперь ее будут масштабировать. Однако главный проект в сфере развития казачества — создание казачьих батальонов в Росгвардии. Первый такой батальон может появиться в 2022 г. в СКФО. Издание направило запрос в Росгвардию, однако там не ответили.