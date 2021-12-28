Минприроды планирует привлечь казаков к охране природы

Собеседник издания, знакомый с ходом реализации политики в отношении казаков, рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал такую идею. Один из собеседников издания пояснил, что лесники получают маленькую зарплату, поэтому появилась идея заключать договоры с казаками на год. Такая практика уже опробована, теперь ее будут масштабировать. Однако главный проект в сфере развития казачества — создание казачьих батальонов в Росгвардии. Первый такой батальон может появиться в 2022 г. в СКФО. Издание направило запрос в Росгвардию, однако там не ответили.