Вход на Красную площадь в Москве будет ограничен с вечера 31 декабря
Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 17:00 31 декабря, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Ограничения приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 г. доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что во время предстоящих новогодних и рождественских каникул в городе будут проходить контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников. Помимо этого, власти столицы уделят особое внимание профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства.
Ранее Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях, усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня в общественном транспорте и при оказании услуг населению, а также сохранить все ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться после новогодних каникул, при этом возрастают риски распространения нового штамма омикрон. Она посоветовала не снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и продолжать своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшим. Попова отметила, что Роспотребнадзор во время праздников будет работать в усиленном режиме.