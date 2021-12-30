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Вход на Красную площадь в Москве будет ограничен с вечера 31 декабря

Ведомости

Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 17:00 31 декабря, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Ограничения приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 г. доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что во время предстоящих новогодних и рождественских каникул в городе будут проходить контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников. Помимо этого, власти столицы уделят особое внимание профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях, усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня в общественном транспорте и при оказании услуг населению, а также сохранить все ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться после новогодних каникул, при этом возрастают риски распространения нового штамма омикрон. Она посоветовала не снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и продолжать своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшим. Попова отметила, что Роспотребнадзор во время праздников будет работать в усиленном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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