Вход на Красную площадь в Москве будет ограничен с вечера 31 декабря

В пресс-службе добавили, что во время предстоящих новогодних и рождественских каникул в городе будут проходить контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников. Помимо этого, власти столицы уделят особое внимание профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства.