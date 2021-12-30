Путин подписал закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для лихачей на дорогах, следует из материалов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.
Закон предполагает, что после двукратного нарушения правил дорожного движения (ПДД), если они признаны административными нарушениями, автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности. Мера будет распространяться на такие нарушения, как превышение скорости на 60 км в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения.
На виновного будет налагаться штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере доходов за период от года до двух лет, ему могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишение свободы сроком до двух лет. Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности по новой статье, имеет неснятую или непогашенную судимость и снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 000 до 500 000 руб., ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Действие новой статьи УК РФ не будет распространяться на нарушения, зафиксированные дорожными камерами.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил (например, повторный выезд на встречную полосу) допускают почти 10% водителей.