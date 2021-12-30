Путин предоставил гражданство России экс-советнице президента США Рейгана
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшей сотруднице госдепартамента США, неформальной советнице экс-президента Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
В мае текущего года Масси в эфире НТВ обратилась к Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.
Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 г. в семье швейцарского дипломата. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже.
В 1984-1988 гг. была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Масси также участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 гг.