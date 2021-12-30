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Путин предоставил гражданство России экс-советнице президента США Рейгана

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшей сотруднице госдепартамента США, неформальной советнице экс-президента Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае текущего года Масси в эфире НТВ обратилась к Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 г. в семье швейцарского дипломата. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже.

В 1984-1988 гг. была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Масси также участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных