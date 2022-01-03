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Первые случаи смерти зараженных омикроном зафиксировали в Южной Корее

Ведомости

В Южной Корее впервые зарегистрировали случаи смерти пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, сообщает агентство «Ренхап».

Двое больных скончались в доме престарелых в городе Кванджу в 239 км от столицы страны Сеула 27 и 29 декабря. Обоим было более 90 лет. Взятые посмертно тесты показали положительный результат на омикрон.

По официальным данным, за последние сутки в Южной Корее зафиксировали 2993 новых случая заражения COVID-19 и 36 летальных исходов. Всего с начала пандемии в стране 642 207 пациентов и 5730 смерти от заболевания.

Ранее ученые из США и Японии выяснили, что омикрон распространяется на легкие реже, чем другие варианты коронавируса, а значит, вызывает менее тяжелое течение болезни. К аналогичным выводам пришли и британские ученые. При этом новый штамм распространяется быстрее других и заражает привитых и выздоровевших, утверждают во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее по теме: Первый случай заражения штаммом «омикрон» обнаружили в Карелии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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