Первые случаи смерти зараженных омикроном зафиксировали в Южной Корее

Ранее ученые из США и Японии выяснили, что омикрон распространяется на легкие реже, чем другие варианты коронавируса, а значит, вызывает менее тяжелое течение болезни. К аналогичным выводам пришли и британские ученые. При этом новый штамм распространяется быстрее других и заражает привитых и выздоровевших, утверждают во Всемирной организации здравоохранения.