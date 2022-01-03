Первые случаи смерти зараженных омикроном зафиксировали в Южной Корее
В Южной Корее впервые зарегистрировали случаи смерти пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, сообщает агентство «Ренхап».
Двое больных скончались в доме престарелых в городе Кванджу в 239 км от столицы страны Сеула 27 и 29 декабря. Обоим было более 90 лет. Взятые посмертно тесты показали положительный результат на омикрон.
По официальным данным, за последние сутки в Южной Корее зафиксировали 2993 новых случая заражения COVID-19 и 36 летальных исходов. Всего с начала пандемии в стране 642 207 пациентов и 5730 смерти от заболевания.
Ранее ученые из США и Японии выяснили, что омикрон распространяется на легкие реже, чем другие варианты коронавируса, а значит, вызывает менее тяжелое течение болезни. К аналогичным выводам пришли и британские ученые. При этом новый штамм распространяется быстрее других и заражает привитых и выздоровевших, утверждают во Всемирной организации здравоохранения.