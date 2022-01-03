В Минпромторге заявили о готовности России к производству иностранных вакцин от COVID-19

В России на данный момент не зарегистрирована ни одна вакцина иностранной разработки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала в середине декабря, что в Минздрав пока не поступало обращений от иностранных производителей. По ее словам, российские власти в вопросе регистрации вакцин от COVID-19 отдают приоритет отечественным препаратам. Для массовой вакцинации в стране используются вакцины «Спутник V», «Спутник лайт», «Спутник М», «ЭпивакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».