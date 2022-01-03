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Общество

В Минпромторге заявили о готовности России к производству иностранных вакцин от COVID-19

Ведомости

В России при необходимости может быть налажено производство иностранных вакцин от COVID-19. Об этом заявил в понедельник, 3 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Решать это (вопрос производства зарубежных вакцин. — Ред.) — все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно. Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — сказал Мантуров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В России на данный момент не зарегистрирована ни одна вакцина иностранной разработки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала в середине декабря, что в Минздрав пока не поступало обращений от иностранных производителей. По ее словам, российские власти в вопросе регистрации вакцин от COVID-19 отдают приоритет отечественным препаратам. Для массовой вакцинации в стране используются вакцины «Спутник V», «Спутник лайт», «Спутник М», «ЭпивакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский 29 декабря заявил, что отсутствие на российском рынке иностранных вакцин от коронавируса не наносит ущерба конкуренции, поскольку цены на них устанавливает государство. Он отметил, что вопрос допуска зарубежных препаратов относится к внешней и внутренней политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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