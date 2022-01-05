В Москве должники выплатили более 7,7 млрд рублей для выезда за рубеж
Московские судебные приставы вынудили должников выплатить более 7,7 млрд руб. в 2021 г. с помощью ограничений на выезд из страны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
«По состоянию на 29 декабря 2021 года судебными приставами ГУ ФССП по Москве в рамках более 618 тыс. исполнительных производств должники ограничены в праве выезда за пределы РФ», — сообщили в ФССП. С помощью такой меры приставы взыскали более 7,7 млрд руб. долгов.
Еще около 30 000 должников были ограничены в пользовании специальным правом (чаще всего это временное лишение водительских прав). Это помогло взыскать еще 347,2 млн руб. задолженности, отметили в ФССП.
В ведомстве напомнили, что перед поездкой за границу следует заранее проверить себя и своих близких на наличие долгов по исполнительным производствам. Это можно сделать в личном кабинете на портале госуслуг, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП». Также там можно погасить долг, добавили в ФССП.