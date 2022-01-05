В Москве должники выплатили более 7,7 млрд рублей для выезда за рубеж

В ведомстве напомнили, что перед поездкой за границу следует заранее проверить себя и своих близких на наличие долгов по исполнительным производствам. Это можно сделать в личном кабинете на портале госуслуг, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП». Также там можно погасить долг, добавили в ФССП.