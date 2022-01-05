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В Москве должники выплатили более 7,7 млрд рублей для выезда за рубеж

Ведомости

Московские судебные приставы вынудили должников выплатить более 7,7 млрд руб. в 2021 г. с помощью ограничений на выезд из страны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

«По состоянию на 29 декабря 2021 года судебными приставами ГУ ФССП по Москве в рамках более 618 тыс. исполнительных производств должники ограничены в праве выезда за пределы РФ», — сообщили в ФССП. С помощью такой меры приставы взыскали более 7,7 млрд руб. долгов.

Еще около 30 000 должников были ограничены в пользовании специальным правом (чаще всего это временное лишение водительских прав). Это помогло взыскать еще 347,2 млн руб. задолженности, отметили в ФССП.

В ведомстве напомнили, что перед поездкой за границу следует заранее проверить себя и своих близких на наличие долгов по исполнительным производствам. Это можно сделать в личном кабинете на портале госуслуг, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП». Также там можно погасить долг, добавили в ФССП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных