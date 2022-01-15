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В России за сутки выявили 27 179 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 27 179 случаев коронавируса, умерли от заболевания 723 человека, сообщил оперштаб. Полностью выздоровели 26 584 человека.

За 24 часа показатели заболеваемости в стране резко выросли — накануне оперштаб сообщил о 23 820 заболевших. В Москве 15 января коронавирус подтвердили у 6555 человек, в то время как днем ранее сообщалось о 5712 случаях. В столице за сутки госпитализированы 879 человек, умерли 68 пациентов, на ИВЛ находятся 509 человек.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили также в Санкт-Петербурге (+3314), Московской (+2589), Нижегородской (+736) и Свердловской (+612) областях.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 774 304 случая коронавируса, умерли 320 634 человек, выздоровели 9 835 884 пациента.

Накануне мэр города Сергей Собянин заявил, что суточный прирост зараженных коронавирусом в Москве в субботу может достичь 7000 случаев в связи с тем, что южноафриканский штамм омикрон становится доминирующим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных