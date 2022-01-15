В России за сутки выявили 27 179 случаев коронавируса

За 24 часа показатели заболеваемости в стране резко выросли — накануне оперштаб сообщил о 23 820 заболевших. В Москве 15 января коронавирус подтвердили у 6555 человек, в то время как днем ранее сообщалось о 5712 случаях. В столице за сутки госпитализированы 879 человек, умерли 68 пациентов, на ИВЛ находятся 509 человек.