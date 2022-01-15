В России за сутки выявили 27 179 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 27 179 случаев коронавируса, умерли от заболевания 723 человека, сообщил оперштаб. Полностью выздоровели 26 584 человека.
За 24 часа показатели заболеваемости в стране резко выросли — накануне оперштаб сообщил о 23 820 заболевших. В Москве 15 января коронавирус подтвердили у 6555 человек, в то время как днем ранее сообщалось о 5712 случаях. В столице за сутки госпитализированы 879 человек, умерли 68 пациентов, на ИВЛ находятся 509 человек.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили также в Санкт-Петербурге (+3314), Московской (+2589), Нижегородской (+736) и Свердловской (+612) областях.
Всего с начала пандемии в России выявлено 10 774 304 случая коронавируса, умерли 320 634 человек, выздоровели 9 835 884 пациента.
Накануне мэр города Сергей Собянин заявил, что суточный прирост зараженных коронавирусом в Москве в субботу может достичь 7000 случаев в связи с тем, что южноафриканский штамм омикрон становится доминирующим.