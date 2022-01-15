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РБК: инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за коронавируса

Ведомости

Власти могут перенести проведение инвестиционного форума в Сочи из-за распространения в России коронавируса. Обсуждение такого варианта подтвердил РБК близкий к одному из министерств источник.

О переносе инвестфорума на более поздний срок знают и в двух крупных российских банках, отмечает издание. При этом информацию о том, что мероприятие не состоится 17-19 февраля, официально не подтвердили — решений о переносе форуме не принималось,  сообщили РБК в пресс-службе правительства.  

Основное внимание в программе Российского инвестиционного форума (РИФ) организаторы уделят реализации нацпроектов и наращиванию экономического потенциала регионов, сообщил в декабре заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко. Мероприятие пройдет на площадке федеральной территории «Сириус».

В 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи, который планировался на 12–14 февраля, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных