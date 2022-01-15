РБК: инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за коронавируса

О переносе инвестфорума на более поздний срок знают и в двух крупных российских банках, отмечает издание. При этом информацию о том, что мероприятие не состоится 17-19 февраля, официально не подтвердили — решений о переносе форуме не принималось, сообщили РБК в пресс-службе правительства.