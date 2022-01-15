РБК: инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за коронавируса
Власти могут перенести проведение инвестиционного форума в Сочи из-за распространения в России коронавируса. Обсуждение такого варианта подтвердил РБК близкий к одному из министерств источник.
О переносе инвестфорума на более поздний срок знают и в двух крупных российских банках, отмечает издание. При этом информацию о том, что мероприятие не состоится 17-19 февраля, официально не подтвердили — решений о переносе форуме не принималось, сообщили РБК в пресс-службе правительства.
Основное внимание в программе Российского инвестиционного форума (РИФ) организаторы уделят реализации нацпроектов и наращиванию экономического потенциала регионов, сообщил в декабре заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко. Мероприятие пройдет на площадке федеральной территории «Сириус».
В 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи, который планировался на 12–14 февраля, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.