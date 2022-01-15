Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах
Доработать проект закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» необходимо с учетом всех возможных жизненных ситуаций, следует из поручения президента России Владимира Путина правительству, опубликованного на сайте Кремля.
Доработкой законопроекта кабмин займется совместно с палатами Федерального Собрания при участии объединений работодателей и представителей общественности.
«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — следует из поручения.
Кроме того, правительство должно сделать доступным получение гражданами документов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавируса. Также необходимо учитывать наличие медицинских противопоказаний и подтверждения о перенесенном заболевании.
Также Путин поручил провести оценку влияния реализации закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики. Ответственными за доклад, который необходимо предоставить до 30 января, он назначил премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что законопроект готовился в качестве меры реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас будут новые вызовы». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила о возможном росте числа заболевших за сутки до шестизначных чисел на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.
Среди возможных поправок в проект – использование отрицательного ПЦР-теста для посещения общественных мест, а также появление сертификатов для людей с противопоказаниями, срок действий которых установит Минздрав.