Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах

Ранее правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что законопроект готовился в качестве меры реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас будут новые вызовы». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила о возможном росте числа заболевших за сутки до шестизначных чисел на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.