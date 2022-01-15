Суд в Москве арестовал семерых участников группировки Revil

В ФСБ пояснили, что информацию о группировке ее сотрудники получили от компетентных органов США, после чего был установлен полный состав группировки и причастность ее членов к неправомерному обороту средств платежей. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенных на деньги, полученные преступным путем.