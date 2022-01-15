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Общество

Суд в Москве арестовал семерых участников группировки Revil

Ведомости

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу еще пятерых хакеров из группировки Revil, о задержании членов которой ФСБ сообщила 14 января. Михаил Головачук, Руслан Хансвяров, Дмитрий Коротаев, Алексей Малоземов и Артем Заец арестованы до 13 марта, сообщил телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Все пятеро подозреваются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). 14 января заключил под стражу двух других предполагаемых участников Revil — Андрея Бессонова и Романа Муромского.

Фигуранты входят в группу из 14 участников организованного преступного сообщества Revil, сообщал источник ТАСС. 

14 января ФСБ сообщила о задержании членов группировки Revil, члены которой занимались хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО.

В ФСБ пояснили, что информацию о группировке ее сотрудники получили от компетентных органов США, после чего был установлен полный состав группировки и причастность ее членов к неправомерному обороту средств платежей. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенных на деньги, полученные преступным путем.

Один из задержанных ФСБ членов группировки был причастен к кибератаке на американскую сеть топливных трубопроводов Colonial Pipeline, сообщило Reuters со ссылкой на представителя администрации США. Источник Reuters ранее говорил, что группировка может быть причастна также к атаке программы-вымогателя на бразильскую мясоперерабатывающую компанию JBS S.A.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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