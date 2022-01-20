Собянин доложил Путину о ситуации с «омикроном» в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в закрытой части беседы рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» в столице, сообщил пресс-секретарь президента Димитрий Песков.
«В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для [снижения] возможных пиковых нагрузок», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).
Ранее Собянин заявил, что на этой неделе число случаев заражения коронавирусом удвоится по сравнению с предыдущей. Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, количество госпитализированных с COVID-19 граждан за прошедшую неделю и понедельник почти не увеличилось, отметил мэр. Однако по мере роста количества инфицированных показатель все равно начнет повышаться, предупредил Собянин.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. По всей России 20 января выявили 38 850 случаев коронавируса – максимум с 13 ноября. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью.