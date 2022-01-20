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Собянин доложил Путину о ситуации с «омикроном» в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в закрытой части беседы рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» в столице, сообщил пресс-секретарь президента Димитрий Песков.

«В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для [снижения] возможных пиковых нагрузок», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Собянин заявил, что на этой неделе число случаев заражения коронавирусом удвоится по сравнению с предыдущей. Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, количество госпитализированных с COVID-19 граждан за прошедшую неделю и понедельник почти не увеличилось, отметил мэр. Однако по мере роста количества инфицированных показатель все равно начнет повышаться, предупредил Собянин. 

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. По всей России 20 января выявили 38 850 случаев коронавируса – максимум с 13 ноября. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью.

Ранее по теме: Собянин предупредил об удвоении числа заболевших COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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