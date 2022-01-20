Собянин доложил Путину о ситуации с «омикроном» в Москве

Ранее Собянин заявил, что на этой неделе число случаев заражения коронавирусом удвоится по сравнению с предыдущей. Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, количество госпитализированных с COVID-19 граждан за прошедшую неделю и понедельник почти не увеличилось, отметил мэр. Однако по мере роста количества инфицированных показатель все равно начнет повышаться, предупредил Собянин.