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Оперштаб сообщил о стабильном уровне госпитализации с COVID-19 в Москве

Ведомости

Число новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло вдвое, а число госпитализаций – на 10,5%, показатель остается стабильным, сообщил оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%», — заявила Ракова.

По ее словам, в Москве из развернутых почти 14 000 коек для лечения пациентов с COVID-19 половина остается свободной. Каждый день в городе проводят 12 000 экспресс-тестов на коронавирус, а мощности позволяют увеличить их число до 17 000 – 20 000 тестов в сутки. Московские лаборатории ежедневно обрабатывают 50 000 – 52 000 проб ПЦР-тестов, при необходимости они могут проводить до 60 000 тестов в сутки. Также каждый день проводят 12 000 – 15 000 тестов на антитела к коронавирусу – их количество тоже можно увеличить, добавила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этой неделе число случаев заражения коронавирусом удвоится по сравнению с предыдущей. Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, количество госпитализированных с COVID-19 граждан за прошедшую неделю и понедельник почти не увеличилось, отметил мэр. Однако по мере роста количества инфицированных показатель все равно начнет повышаться, предупредил Собянин.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. По всей России 20 января выявили 38 850 случаев коронавируса – максимум с 13 ноября. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма омикрон, который, по данным ученых, обладает высокой заразностью.

Ранее по теме: Собянин предупредил об удвоении числа заболевших COVID-19 в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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