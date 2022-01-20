Оперштаб сообщил о стабильном уровне госпитализации с COVID-19 в Москве
Число новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло вдвое, а число госпитализаций – на 10,5%, показатель остается стабильным, сообщил оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%», — заявила Ракова.
По ее словам, в Москве из развернутых почти 14 000 коек для лечения пациентов с COVID-19 половина остается свободной. Каждый день в городе проводят 12 000 экспресс-тестов на коронавирус, а мощности позволяют увеличить их число до 17 000 – 20 000 тестов в сутки. Московские лаборатории ежедневно обрабатывают 50 000 – 52 000 проб ПЦР-тестов, при необходимости они могут проводить до 60 000 тестов в сутки. Также каждый день проводят 12 000 – 15 000 тестов на антитела к коронавирусу – их количество тоже можно увеличить, добавила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этой неделе число случаев заражения коронавирусом удвоится по сравнению с предыдущей. Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, количество госпитализированных с COVID-19 граждан за прошедшую неделю и понедельник почти не увеличилось, отметил мэр. Однако по мере роста количества инфицированных показатель все равно начнет повышаться, предупредил Собянин.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. По всей России 20 января выявили 38 850 случаев коронавируса – максимум с 13 ноября. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма омикрон, который, по данным ученых, обладает высокой заразностью.