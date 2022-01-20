Оперштаб сообщил о стабильном уровне госпитализации с COVID-19 в Москве

По ее словам, в Москве из развернутых почти 14 000 коек для лечения пациентов с COVID-19 половина остается свободной. Каждый день в городе проводят 12 000 экспресс-тестов на коронавирус, а мощности позволяют увеличить их число до 17 000 – 20 000 тестов в сутки. Московские лаборатории ежедневно обрабатывают 50 000 – 52 000 проб ПЦР-тестов, при необходимости они могут проводить до 60 000 тестов в сутки. Также каждый день проводят 12 000 – 15 000 тестов на антитела к коронавирусу – их количество тоже можно увеличить, добавила Ракова.