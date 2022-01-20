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Общество

В Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от коронавируса

Ведомости

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) сегодня принял законопроект о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает местная газета Kronen Zeitung. Подразумевается, что инициатива начнет действовать с февраля этого года.

Законопроект поддержали 137 депутатов, 33 высказались против. Еще 13 членов совета воздержались от голосования.

Согласно документу, вакцинироваться от коронавируса должны все жители Австрии старше 18 лет. Требование не распространяется только на людей с медотводом, а также на беременных и переболевших COVID-19 менее полугода назад. Отказ от прививок без уважительной причины наказывается штрафом до 3600 евро.

Как отмечает Kronen Zeitung, законопроект был принят, несмотря на жесткую критику и протесты местных жителей. Так, на сайт Национального совета поступило свыше 100 000 заявлений против инициативы. Тем не менее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «обязательная вакцинация необходима». Таким образом, Австрия может стать первой страной в Европе, где реализована данная мера.

За последние сутки коронавирус выявили у 25 592 жителей Австрии. За все время пандемии COVID-19 подтвердился более чем у 1,5 млн граждан страны, из них почти 14 000 умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По статистике австрийского Минздрава, одну дозу вакцины от коронавируса получили 6,7 млн человек, две — свыше 6,3 млн, три — 4,2 млн.

Ранее по теме: Канцлер Австрии Нехаммер заразился коронавирусом
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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