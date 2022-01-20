В Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от коронавируса

За последние сутки коронавирус выявили у 25 592 жителей Австрии. За все время пандемии COVID-19 подтвердился более чем у 1,5 млн граждан страны, из них почти 14 000 умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По статистике австрийского Минздрава, одну дозу вакцины от коронавируса получили 6,7 млн человек, две — свыше 6,3 млн, три — 4,2 млн.