В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать кинотеатры и массовые мероприятия
В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 будет введен временный запрет для детей и подростков на посещение кинотеатров, музеев и других мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства города. Новые ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля.
Несовершеннолетних также не будут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, зоопарки, океанариумы, объекты досуга и развлечений, организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), а также на концерты, ледовые катки, спортивные, культурные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия в качестве зрителей.
Кроме того, в городе запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних. Это требование не распространяется на мероприятия, включенные в календарные планы. Все дополнительные общеобразовательные программы, которые проходят вне школ, будут переведены на удаленный формат. Жители города до 18 лет не смогут посещать занятия в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях и студиях.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городская администрация готовится к введению более строгих санитарных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, город перейдет в «мобилизационный режим» из-за роста нагрузки на систему здравоохранения.
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге, по официальным данным, зарегистрировали 9722 случая заражения COVID-19 против 8413 днем ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. За последние сутки от COVID-19 скончались 58 жителей города, выздоровели 2815. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмонией находятся 6346 пациентов.
Резкий подъем заболеваемости наблюдается по всей России: глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник, что только в двух регионах страны (Амурская и Сахалинская области) этот показатель снижается, однако и там в ближайшее время ожидается рост. Больше половины (52%) всех новых выявленных случаев заражения приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, при этом максимальные показатели — среди подростков 15-17 лет и среди взрослых от 30 до 49 лет.