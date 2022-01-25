Газета
Общество

В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать кинотеатры и массовые мероприятия

Ведомости

В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 будет введен временный запрет для детей и подростков на посещение кинотеатров, музеев и других мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства города. Новые ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля.

Несовершеннолетних также не будут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, зоопарки, океанариумы, объекты досуга и развлечений, организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), а также на концерты, ледовые катки, спортивные, культурные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия в качестве зрителей.

Кроме того, в городе запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних. Это требование не распространяется на мероприятия, включенные в календарные планы. Все дополнительные общеобразовательные программы, которые проходят вне школ, будут переведены на удаленный формат. Жители города до 18 лет не смогут посещать занятия в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях и студиях.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городская администрация готовится к введению более строгих санитарных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, город перейдет в «мобилизационный режим» из-за роста нагрузки на систему здравоохранения.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге, по официальным данным, зарегистрировали 9722 случая заражения COVID-19 против 8413 днем ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. За последние сутки от COVID-19 скончались 58 жителей города, выздоровели 2815. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмонией находятся 6346 пациентов.

Резкий подъем заболеваемости наблюдается по всей России: глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник, что только в двух регионах страны (Амурская и Сахалинская области) этот показатель снижается, однако и там в ближайшее время ожидается рост. Больше половины (52%) всех новых выявленных случаев заражения приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, при этом максимальные показатели — среди подростков 15-17 лет и среди взрослых от 30 до 49 лет.

Ранее по теме: Беглов: в Санкт-Петербурге готовятся к ужесточению ковидных ограничений

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных