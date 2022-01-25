В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать кинотеатры и массовые мероприятия

Резкий подъем заболеваемости наблюдается по всей России: глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник, что только в двух регионах страны (Амурская и Сахалинская области) этот показатель снижается, однако и там в ближайшее время ожидается рост. Больше половины (52%) всех новых выявленных случаев заражения приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, при этом максимальные показатели — среди подростков 15-17 лет и среди взрослых от 30 до 49 лет.