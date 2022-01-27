МГУ предусмотрел возможность обучения студентов в дистанционной форме
Студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) с 7 по 22 февраля могут учиться дистанционно, соответствующий приказ подписал сегодня ректор вуза Виктор Садовничий.
«При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 г. предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.
Решение принято для «обеспечения здоровья и благополучия» студентов, отмечается в приказе. При этом вчера Садовничий заявил журналистам, что пока МГУ не планирует переводить студентов на дистанционный формат обучения на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России. «На данный момент мы используем смешанный формат обучения», — сказал глава вуза (цитата ТАСС).
В пресс-службе МГУ уточнили, что вуз не переходит на удаленку. Формат обучения каждый факультет определит сам.
С 25 января по 7 февраля МГУ находится на каникулах. В пресс-службе учебного заведения сообщили «Ведомостям», что весенний семестр, вероятно, начнется в смешанном формате. Такой приказ Садовничий подписал 17 января. Документ предусматривает возможность отстранять от очной работы преподавателей старше 60 лет.
На фоне распространения в мире штамма коронавируса «омикрон» суточный прирост заражений в России стал резко увеличиваться после новогодних праздников. Сегодня он составил 88 816 случаев после 67 809 днем ранее. Показатель обновил максимум седьмой день подряд. При этом рекорд за все предыдущие волны пандемии составлял 41 335. Скончались за сутки 665 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии россиян на сегодняшний день превышает 11,4 млн человек, из которых 328 770 скончались.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Он обладает 32 мутациями — это рекорд среди всех вариантов инфекции. Благодаря изменениям штамм более заразен, чем другие, и быстрее распространяется. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.