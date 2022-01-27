МГУ предусмотрел возможность обучения студентов в дистанционной форме

На фоне распространения в мире штамма коронавируса «омикрон» суточный прирост заражений в России стал резко увеличиваться после новогодних праздников. Сегодня он составил 88 816 случаев после 67 809 днем ранее. Показатель обновил максимум седьмой день подряд. При этом рекорд за все предыдущие волны пандемии составлял 41 335. Скончались за сутки 665 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии россиян на сегодняшний день превышает 11,4 млн человек, из которых 328 770 скончались.