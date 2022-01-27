В ВОЗ допустили признание «Спутника V» в 2022 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в 2022 г., заявила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире «России 24». Вакцина также пока не признана регулятором ЕС.
«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", — сообщила Вуйнович (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что для включения в список разработчик препарата должен предоставить полный технический пакет документов, который включает пять больших модулей. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — отметила Вуйнович. По ее словам, из российских вакцин только «Спутник V» подал заявку на регистрацию.
В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.
В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.
20 января министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V». Эксперты организации могут приехать в Россию с инспекцией уже в феврале.