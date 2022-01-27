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Общество

В ВОЗ допустили признание «Спутника V» в 2022 году

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в 2022 г., заявила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире «России 24». Вакцина также пока не признана регулятором ЕС.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", — сообщила Вуйнович (цитата по ТАСС).

Она рассказала, что для включения в список разработчик препарата должен предоставить полный технический пакет документов, который включает пять больших модулей. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — отметила Вуйнович. По ее словам, из российских вакцин только «Спутник V» подал заявку на регистрацию.

В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата. 

В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.

20 января министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V». Эксперты организации могут приехать в Россию с инспекцией уже в феврале.

Ранее по теме: Мурашко заявил о передаче ВОЗ всех данных по «Спутнику V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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