В ВОЗ допустили признание «Спутника V» в 2022 году

Она рассказала, что для включения в список разработчик препарата должен предоставить полный технический пакет документов, который включает пять больших модулей. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — отметила Вуйнович. По ее словам, из российских вакцин только «Спутник V» подал заявку на регистрацию.