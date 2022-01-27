Биатлонисток сборной России не пустили на рейс в Пекин из-за проблем с QR-кодами
Спортсменки сборной России по биатлону Ирина Казакевич и Валерия Васнецова не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами, сообщает «Матч ТВ». Помимо них на рейс в КНР не смогли попасть старший тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашилов, а также массажист команды Роман Никитин.
Спортсменов и членов команды сняла с рейса в Пекин компания «Аэрофлот». «QR-код Казакевич оказался «красным» — это означает, что, исходя из внесенных ей данных, спортсменке запрещен въезд в Китай. У остальных кода не оказалось в приложении my2022», — пояснил корреспондент телеканала.
Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов пояснил, что в течение суток перед полетом нужно корректно заполнить специальную форму и предоставить требуемые китайской стороной документы по коронавирусу. «Все вышеназванные вами – члены нашей делегации, они переболели ковидом еще в прошлом году. Этот документ, который они прикрепляли, видимо, как-то некорректно прикрепился», — пояснил Аверьянов «Известиям». В СБР пообещали решить проблему в ближайшее время, чтобы спортсмены и члены команды присоединились к олимпийской сборной в Пекине.
Ранее стало также известно, что руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Аверьянов также добавил, что Печерского в Пекине заменит Михаил Колосов.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России буду выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с музыкой Чайковского вместо гимна.