Командующий нацгвардии Украины Балан подал в отставку
Командующий национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в Днепре, сообщил «РБК-Украина» сам Балан.
«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего нацгвардии», — сказал Балан (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня стало известно, что служащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова в украинском Днепре, после чего скрылся с оружием. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения.
Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января на предприятии «Южмаш» при выдаче оружия, говорится в сообщении. Одна из военнослужащих умерла во время оказания медицинской помощи. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным местных СМИ, солдат выполнял обязанности в составе караула, когда он забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека.
Позже пресс-служба МВД Украины сообщила, что было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием» после расстрела людей. Военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.