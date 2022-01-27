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Командующий нацгвардии Украины Балан подал в отставку

Ведомости

Командующий национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в Днепре, сообщил «РБК-Украина» сам Балан.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего нацгвардии», — сказал Балан (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня стало известно, что служащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова в украинском Днепре, после чего скрылся с оружием. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января на предприятии «Южмаш» при выдаче оружия, говорится в сообщении. Одна из военнослужащих умерла во время оказания медицинской помощи. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным местных СМИ, солдат выполнял обязанности в составе караула, когда он забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека.

Позже пресс-служба МВД Украины сообщила, что было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием» после расстрела людей. Военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее по теме: На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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