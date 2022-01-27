Минздрав назвал срок визита экспертов ВОЗ для оценки производства «Спутника V»
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетят Россию в феврале для инспекции производственных площадок вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам встречи главы ведомства Михаила Мурашко и директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара.
«Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификациивакцины «Спутник V». Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль», — говорится в заявлении.
Помимо этого Мурашко и Гаспар обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов — Минздрава РФ, Минпромторга и Росздравнадзора — в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listedauthorities), а также создание в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.
Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что признание «Спутника V» может состояться в 2022 г. Она подчеркнула, что все «идет по плану», и российская вакцина находится в процессе ожидания для регистрации наравне с еще 16 кандидатами. На данный момент «Спутник V» — это единственная российская вакцина, которая подала заявку для признания в ВОЗ.
В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.
В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.
20 января Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V». Эксперты организации могут приехать в Россию с инспекцией уже в феврале.