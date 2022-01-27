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Минздрав назвал срок визита экспертов ВОЗ для оценки производства «Спутника V»

Ведомости

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетят Россию в феврале для инспекции производственных площадок вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам встречи главы ведомства Михаила Мурашко и директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара.

«Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификациивакцины «Спутник V». Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль», — говорится в заявлении.

Помимо этого Мурашко и Гаспар обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов — Минздрава РФ, Минпромторга и Росздравнадзора — в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listedauthorities), а также создание в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что признание «Спутника V» может состояться в 2022 г. Она подчеркнула, что все «идет по плану», и российская вакцина находится в процессе ожидания для регистрации наравне с еще 16 кандидатами. На данный момент «Спутник V»  — это единственная российская вакцина, которая подала заявку для признания в ВОЗ.

В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата. 

В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.

20 января Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V». Эксперты организации могут приехать в Россию с инспекцией уже в феврале.

Ранее по теме: В ВОЗ допустили признание «Спутника V» в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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