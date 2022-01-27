Минздрав назвал срок визита экспертов ВОЗ для оценки производства «Спутника V»

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что признание «Спутника V» может состояться в 2022 г. Она подчеркнула, что все «идет по плану», и российская вакцина находится в процессе ожидания для регистрации наравне с еще 16 кандидатами. На данный момент «Спутник V» — это единственная российская вакцина, которая подала заявку для признания в ВОЗ.