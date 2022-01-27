ВОЗ отреагировала на сообщения о новом коронавирусе NeoCoV
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией с обнаружением нового вида коронавируса NeoCoV, о котором рассказали китайские ученые. Риски его распространения и опасность предстоит изучить в ходе дополнительных исследований. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ВОЗ.
«Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов», — сообщили в организации.
Группа китайских ученых из Ухани ранее опубликовала препринт исследования, в котором говорилось о том, что выявленный в Африке вирус NeoCoV может использовать рецептор ACE2 летучих мышей и, потенциально, человека, чтобы проникать в клетку организма. По данным ученых, новый вирус был обнаружен у летучих мышей в ЮАР. Он является ближайшим родственником MERS-CoV – возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в 2010-х гг.
По мнению ученых, новый вирус может представлять собой «угрозу биобезопасности», поэтому нужно тщательно следить за его поведением. В исследовании говорится, что природа NeoCoV пока недостаточно изучена.