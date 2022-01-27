ВОЗ отреагировала на сообщения о новом коронавирусе NeoCoV

Группа китайских ученых из Ухани ранее опубликовала препринт исследования, в котором говорилось о том, что выявленный в Африке вирус NeoCoV может использовать рецептор ACE2 летучих мышей и, потенциально, человека, чтобы проникать в клетку организма. По данным ученых, новый вирус был обнаружен у летучих мышей в ЮАР. Он является ближайшим родственником MERS-CoV – возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в 2010-х гг.