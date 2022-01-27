Задержанных рядом с границей Украины российских журналистов отпустили
«Нас отпустили, всё в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство», — написал он.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали трех журналистов российских СМИ, которые находились в непосредственной близости от границы с Украиной.
Как сообщало агентство, среди задержанных журналисты издания «Медуза» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Представители СМИ находились в пограничной зоне без специальных пропусков.
Редакция Znak.com подтвердила, что на границе действительно был задержан журналист Игнат Бакин. В издании утверждают, что Бакин и находящиеся с ним журналисты работали на территории России и не пересекали границу с Украиной.