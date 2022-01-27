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Задержанных рядом с границей Украины российских журналистов отпустили

Ведомости

Трех российских журналистов, задержанных сотрудниками погранслужбы ФСБ рядом с границей с Украиной, отпустили. Об этом сообщил один из задержанных на своей странице в Facebook.

«Нас отпустили, всё в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство», — написал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали трех журналистов российских СМИ, которые находились в непосредственной близости от границы с Украиной. 

Как сообщало агентство, среди задержанных журналисты издания «Медуза» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Представители СМИ находились в пограничной зоне без специальных пропусков. 

Редакция Znak.com подтвердила, что на границе действительно был задержан журналист Игнат Бакин. В издании утверждают, что Бакин и находящиеся с ним журналисты работали на территории России и не пересекали границу с Украиной.

Ранее по теме: Сотрудники ФСБ задержали трех журналистов рядом с границей Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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