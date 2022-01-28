СК сообщил об одном погибшем в результате жесткой посадки вертолета Ми-8
Один человек погиб в результате аварийной посадки вертолета Ми-8, принадлежащего Министерству обороны, в районе поселка Дубки Ульяновской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).
В целом на борту находились три члена экипажа. Два человека получили травмы различной степени тяжести, уточнили в Минобороны, заявление ведомства приводят «РИА Новости». Пострадавших вертолетом поисково-спасательной службы перевезли на ближайший аэродром, чтобы потом доставить в больницу.
Ранее в Минобороны сообщили ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал, а источник в экстренных службах заявил о двух людях на борту. Однако позже минздрав Ульяновской области уточнил, что из-за случившегося пострадали трое. Один впоследствии умер от полученных травм, пояснили в СК.
Вертолет следовал с военного аэродрома Мулино в Нижегородской области в Ульяновск. Он совершил жесткую посадку на лед Волги в 2-3 км от берега вблизи санатория «Дубки». В Минобороны сказали, что, по предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность.