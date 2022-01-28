СК сообщил об одном погибшем в результате жесткой посадки вертолета Ми-8

Ранее в Минобороны сообщили ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал, а источник в экстренных службах заявил о двух людях на борту. Однако позже минздрав Ульяновской области уточнил, что из-за случившегося пострадали трое. Один впоследствии умер от полученных травм, пояснили в СК.