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СК сообщил об одном погибшем в результате жесткой посадки вертолета Ми-8

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Один человек погиб в результате аварийной посадки вертолета Ми-8, принадлежащего Министерству обороны, в районе поселка Дубки Ульяновской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).

В целом на борту находились три члена экипажа. Два человека получили травмы различной степени тяжести, уточнили в Минобороны, заявление ведомства приводят «РИА Новости». Пострадавших вертолетом поисково-спасательной службы перевезли на ближайший аэродром, чтобы потом доставить в больницу.

Ранее в Минобороны сообщили ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал, а источник в экстренных службах заявил о двух людях на борту. Однако позже минздрав Ульяновской области уточнил, что из-за случившегося пострадали трое. Один впоследствии умер от полученных травм, пояснили в СК.

Вертолет следовал с военного аэродрома Мулино в Нижегородской области в Ульяновск. Он совершил жесткую посадку на лед Волги в 2-3 км от берега вблизи санатория «Дубки». В Минобороны сказали, что, по предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность.

Ранее по теме: Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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