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В Госдуме рассказали о призыве на военную службу россиян из ДНР и ЛНР

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Проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках российские граждане могут быть призваны на военную службу в России, если захотят, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал Водолацкий ТАСС.

Проходить службу они будут на территории России, добавил Водолацкий. По его словам, россиян из ДНР и ЛНР «очень беспокоит перспектива вторжения Вооруженных сил Украины, на встречах с жителями республик тема безопасности является одной из основных.

26 января вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту Владимиру Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы.

Путин знает о предложении депутатов «Единой России» предоставить военную помощь самопровозглашенным республикам, но пока что не отреагировал на него, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В период с 2016 по 2020 г. гражданство РФ приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР, говорил в июле прошлого года замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, решение России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент включения самопровозглашенных республик в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных