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Общество

Регионы получат более 7 млрд рублей на поддержку поликлиник

Ведомости

Правительство выделило регионам более 7,3 млрд руб. на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение принято на фоне распространения в России штамма коронавируса «омикрон».

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу», – сказал Мишустин на заседании правительства 27 января.

Премьер-министр поручил Минздраву проконтролировать скорейшее получение трансфертов территориальными фондами ОМС. От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена, добавил Мишустин.

Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, говорил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. Суточный прирост заболеваемости бьет рекорды седьмой день подряд – 29 января было выявлено 113 122 случая заражения. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных