Регионы получат более 7 млрд рублей на поддержку поликлиник

Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, говорил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.