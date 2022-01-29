Регионы получат более 7 млрд рублей на поддержку поликлиник
Правительство выделило регионам более 7,3 млрд руб. на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Решение принято на фоне распространения в России штамма коронавируса «омикрон».
«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу», – сказал Мишустин на заседании правительства 27 января.
Премьер-министр поручил Минздраву проконтролировать скорейшее получение трансфертов территориальными фондами ОМС. От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена, добавил Мишустин.
Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, говорил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. Суточный прирост заболеваемости бьет рекорды седьмой день подряд – 29 января было выявлено 113 122 случая заражения. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.