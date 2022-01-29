Путин поручил проработать вопрос получения пенсий бездомными
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе через портал госуслуг. Поручение необходимо исполнить до 1 мая, говорится на сайте Кремля.
Правительство совместно с властями регионов также проработает вопрос получения бездомными людьми пенсий и медицинской помощи.
«Правительству РФ подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», — говорится в документе.
Также кабмину предстоит проработать дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают помощь лицам без определенного места жительства.
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре. Одно из поручений касалось деятельности НКО, признанных иноагентами.