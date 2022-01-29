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Путин поручил проработать вопрос получения пенсий бездомными

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе через портал госуслуг. Поручение необходимо исполнить до 1 мая, говорится на сайте Кремля.

Правительство совместно с властями регионов также проработает вопрос получения бездомными людьми пенсий и медицинской помощи.

«Правительству РФ подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», — говорится в документе.

Также кабмину предстоит проработать дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают помощь лицам без определенного места жительства.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре. Одно из поручений касалось деятельности НКО, признанных иноагентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных