В Забайкалье и Мордовии запретили проводить массовые мероприятия для детей
Власти Забайкальского края и республики Мордовия ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Забайкалье с 31 января по 1 марта будет приостановлено проведение массовых мероприятий для детей, в том числе на открытом воздухе.
Под запрет попадают физкультурные, зрелищные, досуговые, развлекательные, публичные и иные мероприятия, говорится в постановлении на сайте правительства региона. Кроме того, школьников с высокой температурой и признаками ОРВИ будут отстранять от занятий, а классы переведут на дистанционное обучение, если подтвердится хотя бы один случай заболевания коронавирусом.
В Мордовии несовершеннолетним запретили находиться в местах массового скопления людей, сообщил оперштаб республики. Ограничение начало действовать 28 января и продлится по 15 февраля. В этот период дети и подростки не смогут посещать музеи, концерты, фитнес-центры, заведения общепита и кинотеатры. Ходить в торгово-развлекательные центры разрешено, но только в сопровождении родителей/законных представителей.
Кроме того, запрещено проводить очные занятия по программам дополнительного образования и спортивные мероприятия с участием детей, кроме тех, что включены в календарный план.
Ранее в Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ввели временный запрет для детей и подростков на посещение кинотеатров, музеев и других мест массового скопления людей. Новые ограничения действуют с 28 января по 13 февраля.
В России за последние сутки выявили 113 122 случая коронавируса, показатель превысил отметку в 100 000 случаев впервые за все время пандемии.