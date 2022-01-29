В Забайкалье и Мордовии запретили проводить массовые мероприятия для детей

Под запрет попадают физкультурные, зрелищные, досуговые, развлекательные, публичные и иные мероприятия, говорится в постановлении на сайте правительства региона. Кроме того, школьников с высокой температурой и признаками ОРВИ будут отстранять от занятий, а классы переведут на дистанционное обучение, если подтвердится хотя бы один случай заболевания коронавирусом.