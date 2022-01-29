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Общество

В Забайкалье и Мордовии запретили проводить массовые мероприятия для детей

Ведомости

Власти Забайкальского края и республики Мордовия ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Забайкалье с 31 января по 1 марта будет приостановлено проведение массовых мероприятий для детей, в том числе на открытом воздухе.

Под запрет попадают физкультурные, зрелищные, досуговые, развлекательные, публичные и иные мероприятия, говорится в постановлении на сайте правительства региона. Кроме того, школьников с высокой температурой и признаками ОРВИ будут отстранять от занятий, а классы переведут на дистанционное обучение, если подтвердится хотя бы один случай заболевания коронавирусом.

В Мордовии несовершеннолетним запретили находиться в местах массового скопления людей, сообщил оперштаб республики. Ограничение начало действовать 28 января и продлится по 15 февраля. В этот период дети и подростки не смогут посещать музеи, концерты, фитнес-центры, заведения общепита и кинотеатры. Ходить в торгово-развлекательные центры разрешено, но только в сопровождении родителей/законных представителей.

Кроме того, запрещено проводить очные занятия по программам дополнительного образования и спортивные мероприятия с участием детей, кроме тех, что включены в календарный план.

Ранее в Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ввели временный запрет для детей и подростков на посещение кинотеатров, музеев и других мест массового скопления людей. Новые ограничения действуют с 28 января по 13 февраля.

В России за последние сутки выявили 113 122 случая коронавируса, показатель превысил отметку в 100 000 случаев впервые за все время пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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