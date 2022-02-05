В Дагестане задержан ректор технического госуниверситета

Глава вуза обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292). Следствие установило, что ректор вместе с другими сотрудниками вуза в 2015-2018 гг. перечисляли деньги со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, а затем их обналичивали.