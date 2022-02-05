В Дагестане задержан ректор технического госуниверситета
Следствие предъявило обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в мошенничестве и служебном подлоге. Ректор в составе организованной группы похитил более 90 млн руб., которые были выделены вузу из федерального бюджета.
Обвиняемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Дагестану.
Глава вуза обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292). Следствие установило, что ректор вместе с другими сотрудниками вуза в 2015-2018 гг. перечисляли деньги со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, а затем их обналичивали.
«Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения», — сообщили в пресс-службе.
Следствие принимает меры по установлению других соучастников преступления. Ранее уголовные дела были возбуждены по тем же статьям против двух бывших ведущих бухгалтеров вуза, добавили в СК.
Технический госуниверситет возглавляет Нурмагомед Суракатов, говорится на сайте вуза. В 2013 г. ему было присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Суракатов был назначен на должность ректора в марте 2020 г.