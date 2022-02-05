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Общество

В Дагестане задержан ректор технического госуниверситета

Ведомости

Следствие предъявило обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в мошенничестве и служебном подлоге. Ректор в составе организованной группы похитил более 90 млн руб., которые были выделены вузу из федерального бюджета.

Обвиняемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Дагестану.

Глава вуза обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292). Следствие установило, что ректор вместе с другими сотрудниками вуза в 2015-2018 гг. перечисляли деньги со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, а затем их обналичивали.

«Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения», — сообщили в пресс-службе. 

Следствие принимает меры по установлению других соучастников преступления. Ранее уголовные дела были возбуждены по тем же статьям против двух бывших ведущих бухгалтеров вуза, добавили в СК.

Технический госуниверситет возглавляет Нурмагомед Суракатов, говорится на сайте вуза. В 2013 г. ему было присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Суракатов был назначен на должность ректора в марте 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных