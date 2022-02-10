Минздрав одобрил испытания «кожного» теста на коронавирус
Минздрав одобрил проведение первой и второй фаз клинических испытаний теста на коронавирус на коже «КоронаДерм-PS», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Тест был разработан в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге.
Испытания пройдут с 10 февраля по 30 апреля этого года. В ходе исследования ученые проверят безопасность, реактогенность и специфическую активность теста на 460 добровольцах старше 18 лет.
«Кожный» тест имеет форму раствора для внутрикожного введения. Испытания пройдут в Северо-западном научном центре гигиены и общественного здоровья, говорится в реестре.
В апреле 2021 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке такого теста. Тест похож на манту для определения туберкулеза, пояснила глава ведомства. Попова добавила, что «кожный» тест на иммунитет не требует взятия крови из вены, что значительно упрощает процедуру. Также его можно будет использовать для тестирования детей.