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Минздрав одобрил испытания «кожного» теста на коронавирус

Ведомости

Минздрав одобрил проведение первой и второй фаз клинических испытаний теста на коронавирус на коже «КоронаДерм-PS», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Тест был разработан в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге.

Испытания пройдут с 10 февраля по 30 апреля этого года. В ходе исследования ученые проверят безопасность, реактогенность и специфическую активность теста на 460 добровольцах старше 18 лет.

«Кожный» тест имеет форму раствора для внутрикожного введения. Испытания пройдут в Северо-западном научном центре гигиены и общественного здоровья, говорится в реестре.

В апреле 2021 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке такого теста. Тест похож на манту для определения туберкулеза, пояснила глава ведомства. Попова добавила, что «кожный» тест на иммунитет не требует взятия крови из вены, что значительно упрощает процедуру. Также его можно будет использовать для тестирования детей.

Ранее по теме: В России разработали «кожный» тест на иммунитет к коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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