Минздрав одобрил испытания «кожного» теста на коронавирус

В апреле 2021 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке такого теста. Тест похож на манту для определения туберкулеза, пояснила глава ведомства. Попова добавила, что «кожный» тест на иммунитет не требует взятия крови из вены, что значительно упрощает процедуру. Также его можно будет использовать для тестирования детей.