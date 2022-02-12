В России за сутки выявили 203 766 случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в России впервые превысило 200 000 человек в день в пятницу, 11 февраля. Такое число случаев по России – не предельная цифра, говорил «Ведомостям» врач-эксперт Тимур Пестерев. По его словам, показатели заболеваемости могут расти до тех пор, пока «фактически не переболеют все, а некоторые и не по одному разу». Уровень заболеваемости зависит от сезонности, говорит он: «Это происходит естественным образом. Если ориентироваться на ОРВИ, грипп, другие инфекции, через некоторое время болезнь пойдет на спад».