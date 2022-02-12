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Общество

В России за сутки выявили 203 766 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 203 766 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 18 597 человек — на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля, сообщил оперштаб.

В течение 24 часов в России умерли от COVID-19 729 пациентов, полностью выздоровели 112 658 человек. Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Санкт-Петербурге (+21 689), Москве (+14 336), Московской области (+9146), Красноярском (+8192) и Пермском краях (+5557).

В столице за сутки были госпитализированы 1377 человек. На ИВЛ находятся 625 пациентов, скончались 85 жителей.

Количество заболевших коронавирусом в России впервые превысило 200 000 человек в день в пятницу, 11 февраля. Такое число случаев по России – не предельная цифра, говорил «Ведомостям» врач-эксперт Тимур Пестерев. По его словам, показатели заболеваемости могут расти до тех пор, пока «фактически не переболеют все, а некоторые и не по одному разу». Уровень заболеваемости зависит от сезонности, говорит он: «Это происходит естественным образом. Если ориентироваться на ОРВИ, грипп, другие инфекции, через некоторое время болезнь пойдет на спад».

За время пандемии в России выявлено почти 14 млн случаев коронавируса, умерли 339 542 пациента, выздоровел 11 134 291 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных