В России за сутки выявили 203 766 случаев коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 203 766 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 18 597 человек — на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля, сообщил оперштаб.
В течение 24 часов в России умерли от COVID-19 729 пациентов, полностью выздоровели 112 658 человек. Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Санкт-Петербурге (+21 689), Москве (+14 336), Московской области (+9146), Красноярском (+8192) и Пермском краях (+5557).
В столице за сутки были госпитализированы 1377 человек. На ИВЛ находятся 625 пациентов, скончались 85 жителей.
Количество заболевших коронавирусом в России впервые превысило 200 000 человек в день в пятницу, 11 февраля. Такое число случаев по России – не предельная цифра, говорил «Ведомостям» врач-эксперт Тимур Пестерев. По его словам, показатели заболеваемости могут расти до тех пор, пока «фактически не переболеют все, а некоторые и не по одному разу». Уровень заболеваемости зависит от сезонности, говорит он: «Это происходит естественным образом. Если ориентироваться на ОРВИ, грипп, другие инфекции, через некоторое время болезнь пойдет на спад».
За время пандемии в России выявлено почти 14 млн случаев коронавируса, умерли 339 542 пациента, выздоровел 11 134 291 человек.